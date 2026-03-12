Randonnée à Camburat la boucle des prés

L’Hacienda Camburat Lot

Tarif : 5 – 5 – 17 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

2ème édition de la randonnée la boucle des prés organisée par le Comité des fêtes de Camburat avec deux circuits balisés de 9 à 12 km à travers les paysages de la commune

2ème édition de la randonnée la boucle des prés organisée par le Comité des fêtes de Camburat avec deux circuits balisés de 9 à 12 km à travers les paysages de la commune. Un ravitaillement est prévu sur le grand parcours. Repas convivial proposé sur réservation avec menu du terroir.

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L’Hacienda Camburat 46100 Lot Occitanie +33 6 50 62 27 02

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English :

2nd edition of the Loop of Meadows hike organized by Camburat’s Comité des fêtes with two marked circuits of 9 to 12 km through the local countryside

L’événement Randonnée à Camburat la boucle des prés Camburat a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Figeac