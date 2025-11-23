Randonnée à Cancaval Les randonneurs de la baie de Lancieux Pleurtuit

Randonnée à Cancaval Les randonneurs de la baie de Lancieux Pleurtuit dimanche 23 novembre 2025.

Parking du Moulin Neuf Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Les randonneurs de la baie de Lancieux vous proposent une randonnée à Cancaval (Pleurtuit).

Rendez-vous au parking Le moulin neuf.

Circuit de 9 à 12 km.

Tarif 2.50€ pour les non adhérents. .

Parking du Moulin Neuf Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 86 34 91

