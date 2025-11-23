Randonnée à Cancaval Les randonneurs de la baie de Lancieux Pleurtuit
Parking du Moulin Neuf Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Les randonneurs de la baie de Lancieux vous proposent une randonnée à Cancaval (Pleurtuit).
Rendez-vous au parking Le moulin neuf.
Circuit de 9 à 12 km.
Tarif 2.50€ pour les non adhérents. .
Parking du Moulin Neuf Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne
