Randonnée à Cancaval – Les randonneurs de la baie de Lancieux Pleurtuit
dimanche 8 novembre 2026 · Pleurtuit
Informations pratiques
Pleurtuit
Randonnée à Cancaval – Les randonneurs de la baie de Lancieux
Parking du Moulin Neuf Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 09:30:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Les randonneurs de la baie de Lancieux vous proposent une randonnée à Cancaval (Pleurtuit).
Rendez-vous au parking Le moulin neuf.
Circuit de 9 à 12 km.
Tarif 2.50€ pour les non adhérents. .
Parking du Moulin Neuf Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 86 34 91
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English :
L’événement Randonnée à Cancaval – Les randonneurs de la baie de Lancieux Pleurtuit a été mis à jour le 2026-09-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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