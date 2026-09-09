Informations pratiques

Pleurtuit

Randonnée à Cancaval – Les randonneurs de la baie de Lancieux

Parking du Moulin Neuf Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 09:30:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Les randonneurs de la baie de Lancieux vous proposent une randonnée à Cancaval (Pleurtuit).

Rendez-vous au parking Le moulin neuf.

Circuit de 9 à 12 km.

Tarif 2.50€ pour les non adhérents. .

Parking du Moulin Neuf Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 86 34 91

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English :

L’événement Randonnée à Cancaval – Les randonneurs de la baie de Lancieux Pleurtuit a été mis à jour le 2026-09-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme