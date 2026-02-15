Randonnée à cheval Fresselines
Randonnée à cheval Fresselines dimanche 19 avril 2026.
Randonnée à cheval
Fresselines Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
2026-04-19
Randonnée équestre à Fresselines au départ à 9h de la chaumière d’Arsène au 2 La Charpagne (maxi 25kms)
Café, rando et repas chaud au retour (tarif 20€)
Inscription obligatoire par mail à equivalleecreuse@gmail.com .
Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine equivalleecreuse@gmail.com
