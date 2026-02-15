Randonnée à cheval

Fresselines Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Randonnée équestre à Fresselines au départ à 9h de la chaumière d’Arsène au 2 La Charpagne (maxi 25kms)

Café, rando et repas chaud au retour (tarif 20€)

Inscription obligatoire par mail à equivalleecreuse@gmail.com .

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine equivalleecreuse@gmail.com

