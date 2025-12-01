Randonnée à cheval niveau confirmé, Rue de la Seignette Malbuisson
Randonnée à cheval niveau confirmé, Rue de la Seignette Malbuisson vendredi 26 décembre 2025.
Randonnée à cheval niveau confirmé
Rue de la Seignette Ranch de la Seignette Malbuisson Doubs
Tarif : 42 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date et horaire :
Début : 2025-12-26 14:00:00
fin : 2026-01-02 17:00:00
Date(s) :
2025-12-26 2026-01-02
Promenade à cheval. Niveau confirmé.
Durée 3h.
Sur réservation.
D’autres créneaux sur demande. .
Rue de la Seignette Ranch de la Seignette Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 45 85 28
English : Randonnée à cheval niveau confirmé
