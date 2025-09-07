Randonnée à CONDAT LE LARDIN organisée par Les Pieds dans l’herbe. Lanouaille
Randonnée à CONDAT LE LARDIN organisée par Les Pieds dans l’herbe. Lanouaille dimanche 7 septembre 2025.
Randonnée à CONDAT LE LARDIN organisée par Les Pieds dans l’herbe.
Lanouaille Dordogne
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Boucle de la Commanderie 9km.
Rendez-vous à 14h au panneau à l’entrée du village.
Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 22 69 74
English : Randonnée à CONDAT LE LARDIN organisée par Les Pieds dans l’herbe.
Commanderie loop: 9km.
Meet at 2pm at the sign at the entrance to the village.
German : Randonnée à CONDAT LE LARDIN organisée par Les Pieds dans l’herbe.
Schleife der Commanderie: 9 km.
Treffpunkt um 14 Uhr am Schild am Dorfeingang.
Italiano :
Anello di Commanderie: 9 km.
Ritrovo alle 14:00 presso il cartello all’ingresso del villaggio.
Espanol : Randonnée à CONDAT LE LARDIN organisée par Les Pieds dans l’herbe.
Circuito Commanderie: 9 km.
Reunión a las 14:00 en la señal a la entrada del pueblo.
