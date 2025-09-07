Randonnée à CONDAT LE LARDIN organisée par Les Pieds dans l’herbe. Lanouaille

Randonnée à CONDAT LE LARDIN organisée par Les Pieds dans l’herbe.

Lanouaille Dordogne

Boucle de la Commanderie 9km.

Rendez-vous à 14h au panneau à l’entrée du village.

Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 22 69 74

English : Randonnée à CONDAT LE LARDIN organisée par Les Pieds dans l’herbe.

Commanderie loop: 9km.

Meet at 2pm at the sign at the entrance to the village.

German : Randonnée à CONDAT LE LARDIN organisée par Les Pieds dans l’herbe.

Schleife der Commanderie: 9 km.

Treffpunkt um 14 Uhr am Schild am Dorfeingang.

Italiano :

Anello di Commanderie: 9 km.

Ritrovo alle 14:00 presso il cartello all’ingresso del villaggio.

Espanol : Randonnée à CONDAT LE LARDIN organisée par Les Pieds dans l’herbe.

Circuito Commanderie: 9 km.

Reunión a las 14:00 en la señal a la entrada del pueblo.

