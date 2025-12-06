Randonnée à Couleuvre Mairie Couleuvre
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
L’association Les Galoches de Tronçais organise une randonnée à Couleuvre le 6 décembre. 8km et goûter offert à la fin, ambiance conviviale garantie !
Mairie Les Galoches du Pays de Tronçais Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 73 86 lesgalochesdetroncais@ffrandonnee-allier.fr
English :
The association Les Galoches de Tronçais is organizing a hike in Couleuvre on December 6. 8km and a snack at the end, a friendly atmosphere guaranteed!
German :
Der Verein Les Galoches de Tronçais organisiert am 6. Dezember eine Wanderung nach Couleuvre. 8 km und ein kostenloser Imbiss am Ende, gesellige Atmosphäre garantiert!
Italiano :
L’associazione Les Galoches de Tronçais organizza una passeggiata a Couleuvre il 6 dicembre. 8 km e una merenda alla fine: un’atmosfera amichevole garantita!
Espanol :
La asociación Les Galoches de Tronçais organiza el 6 de diciembre una marcha a pie en Couleuvre. 8 km y un tentempié al final: ¡un ambiente amistoso garantizado!
