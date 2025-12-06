Randonnée à Couleuvre Mairie Couleuvre

Randonnée à Couleuvre Mairie Couleuvre samedi 6 décembre 2025.

Randonnée à Couleuvre

Mairie Les Galoches du Pays de Tronçais Couleuvre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

L’association Les Galoches de Tronçais organise une randonnée à Couleuvre le 6 décembre. 8km et goûter offert à la fin, ambiance conviviale garantie !

.

Mairie Les Galoches du Pays de Tronçais Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 73 86 lesgalochesdetroncais@ffrandonnee-allier.fr

English :

The association Les Galoches de Tronçais is organizing a hike in Couleuvre on December 6. 8km and a snack at the end, a friendly atmosphere guaranteed!

German :

Der Verein Les Galoches de Tronçais organisiert am 6. Dezember eine Wanderung nach Couleuvre. 8 km und ein kostenloser Imbiss am Ende, gesellige Atmosphäre garantiert!

Italiano :

L’associazione Les Galoches de Tronçais organizza una passeggiata a Couleuvre il 6 dicembre. 8 km e una merenda alla fine: un’atmosfera amichevole garantita!

Espanol :

La asociación Les Galoches de Tronçais organiza el 6 de diciembre una marcha a pie en Couleuvre. 8 km y un tentempié al final: ¡un ambiente amistoso garantizado!

L’événement Randonnée à Couleuvre Couleuvre a été mis à jour le 2025-09-09 par Montluçon Tourisme