Randonnée à COUSSAC-BONNEVAL organisée par Les Pieds dans l’herbe.
Lanouaille Dordogne
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
Boucle du Kaolin 8km.
Rendez-vous à 14h Place du château.
Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 22 69 74
English : Randonnée à COUSSAC-BONNEVAL organisée par Les Pieds dans l’herbe.
Kaolin Loop: 8km.
Meet at 2pm on Place du Château.
German : Randonnée à COUSSAC-BONNEVAL organisée par Les Pieds dans l’herbe.
Kaolin-Runde: 8 km.
Treffpunkt um 14 Uhr Place du château.
Italiano :
Giro del caolino: 8 km.
Ritrovo alle 14:00 in Place du Château.
Espanol : Randonnée à COUSSAC-BONNEVAL organisée par Les Pieds dans l’herbe.
Kaolin Loop: 8 km.
Encuentro a las 14:00 en Place du Château.
