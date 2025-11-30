Randonnée à Dinard/La Richardais Les randonneurs de la baie de Lancieux La Richardais
La Richardais Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Les randonneurs de la baie de Lancieux vous proposent une randonnée à Dinard et La Richardais.
Rendez-vous au parking face à Roady.
Circuit de 9 à 12 km.
Tarif 2.50€ pour les non adhérents. .
La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 86 34 91
