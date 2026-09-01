Informations pratiques

Étoutteville

Randonnée à Etoutteville-Journée du Patrimoine samedi 19 septembre 2026 à14h

70 Rue de la Mairie Étoutteville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, partez à la découverte de l’histoire d’Etoutteville au cours d’une randonnée de 5 à 6 km. Cet itinéraire vous permettra de découvrir les maisons et sites remarquables qui témoignent du patrimoine et de l’histoire du village.

Départ à 14h devant la mairie d’Etoutteville.

La randonnée se terminera par un verre de l’amitié offert dans la salle de la mairie. .

70 Rue de la Mairie Étoutteville 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 94 69

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English : Randonnée à Etoutteville-Journée du Patrimoine samedi 19 septembre 2026 à14h

L’événement Randonnée à Etoutteville-Journée du Patrimoine samedi 19 septembre 2026 à14h Étoutteville a été mis à jour le 2026-08-31 par Communauté de communes Plateau de Caux