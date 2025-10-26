Randonnée à GENIS organisée par Rand’Auvézère. Génis
Génis Dordogne
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Boucles matinales
familiale 7km.
motivé 10 km.
expérimenté 14km.
Déjeuné du midi Soupe de haricot couenne sur réservation.
Boucle après-midi
pour tous 7km.
Génis 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 22 69 74
English : Randonnée à GENIS organisée par Rand’Auvézère.
Morning loops
family 7km.
motivated 10km.
experienced 14km.
Lunch: Bean soup with rind (reservation required).
Afternoon loop
for all 7km.
German : Randonnée à GENIS organisée par Rand’Auvézère.
Morgenschleifen
familienfreundlich 7 km.
motiviert 10 km.
erfahren 14km.
Mittagessen: Bohnensuppe mit Schwarten auf Vorbestellung.
Nachmittagsschleife
für alle 7km.
Italiano :
Percorsi mattutini:
famiglia 7 km.
motivato 10 km.
esperto 14 km.
Pranzo: zuppa di fagioli con cotenna (su prenotazione).
Pomeriggio: giro ad anello:
per tutti 7 km.
Espanol : Randonnée à GENIS organisée par Rand’Auvézère.
Bucles matinales
familiar 7km.
motivado 10km.
experimentado 14km.
Almuerzo: sopa de judías con corteza (reserva obligatoria).
Bucle de la tarde
para todos 7km.
