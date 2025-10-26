Randonnée à GENIS organisée par Rand’Auvézère. Génis

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Boucles matinales

familiale 7km.

motivé 10 km.

expérimenté 14km.

Déjeuné du midi Soupe de haricot couenne sur réservation.

Boucle après-midi

pour tous 7km.

Génis 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 22 69 74

English : Randonnée à GENIS organisée par Rand’Auvézère.

Morning loops

family 7km.

motivated 10km.

experienced 14km.

Lunch: Bean soup with rind (reservation required).

Afternoon loop

for all 7km.

German : Randonnée à GENIS organisée par Rand’Auvézère.

Morgenschleifen

familienfreundlich 7 km.

motiviert 10 km.

erfahren 14km.

Mittagessen: Bohnensuppe mit Schwarten auf Vorbestellung.

Nachmittagsschleife

für alle 7km.

Italiano :

Percorsi mattutini:

famiglia 7 km.

motivato 10 km.

esperto 14 km.

Pranzo: zuppa di fagioli con cotenna (su prenotazione).

Pomeriggio: giro ad anello:

per tutti 7 km.

Espanol : Randonnée à GENIS organisée par Rand’Auvézère.

Bucles matinales

familiar 7km.

motivado 10km.

experimentado 14km.

Almuerzo: sopa de judías con corteza (reserva obligatoria).

Bucle de la tarde

para todos 7km.

