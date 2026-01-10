Randonnée à Grumesnil Grumesnil

Randonnée à Grumesnil

Eglise Grumesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 14:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Sur 11km, partez à la découverte de Grumesnil, de son histoire et son patrimoine.

Départ à l’église de Grumesnil à 14h.

Randonnées proposées par l’ Office de tourisme

3€/pers , Equipement indispensable

Réservation au 02 35 90 52 10 .

Eglise Grumesnil 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 52 10

