Randonnée à Grumesnil Grumesnil
Randonnée à Grumesnil Grumesnil vendredi 3 avril 2026.
Randonnée à Grumesnil
Eglise Grumesnil Seine-Maritime
Début : 2026-04-03 14:00:00
Sur 11km, partez à la découverte de Grumesnil, de son histoire et son patrimoine.
Départ à l’église de Grumesnil à 14h.
Randonnées proposées par l’ Office de tourisme
3€/pers , Equipement indispensable
Réservation au 02 35 90 52 10 .
Eglise Grumesnil 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 52 10
English : Randonnée à Grumesnil
