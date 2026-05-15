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Randonnée à la Chèvrerie Impasse du Stade Monchy-sur-Eu

Randonnée à la Chèvrerie Impasse du Stade Monchy-sur-Eu dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Impasse du Stade

Adresse : Chèvrerie de la Forêt d'Eu

Ville : 76260 Monchy-sur-Eu

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Monchy-sur-Eu

Randonnée à la Chèvrerie

Impasse du Stade Chèvrerie de la Forêt d’Eu Monchy-sur-Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07 10:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Randonnée à la chèvrerie 10.5 Km.
Visite de la chèvrerie et dégustation de fromage de chèvre.
Départ libre 9h30 10h.
Tarif 3€ (Tombola inclus)   .

Impasse du Stade Chèvrerie de la Forêt d’Eu Monchy-sur-Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 49 73 39 14  lespetitscurieux2@gmail.com

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English : Randonnée à la Chèvrerie

L’événement Randonnée à la Chèvrerie Monchy-sur-Eu a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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