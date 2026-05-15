Randonnée à la Chèvrerie Impasse du Stade Monchy-sur-Eu

Monchy-sur-Eu

Randonnée à la Chèvrerie

Impasse du Stade Chèvrerie de la Forêt d’Eu Monchy-sur-Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07 10:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Randonnée à la chèvrerie 10.5 Km.

Visite de la chèvrerie et dégustation de fromage de chèvre.

Départ libre 9h30 10h.

Tarif 3€ (Tombola inclus) .

Impasse du Stade Chèvrerie de la Forêt d’Eu Monchy-sur-Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 49 73 39 14 lespetitscurieux2@gmail.com

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English : Randonnée à la Chèvrerie

L’événement Randonnée à la Chèvrerie Monchy-sur-Eu a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers