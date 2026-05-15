Randonnée à la Chèvrerie Impasse du Stade Monchy-sur-Eu
Randonnée à la Chèvrerie Impasse du Stade Monchy-sur-Eu dimanche 7 juin 2026.
Monchy-sur-Eu
Randonnée à la Chèvrerie
Impasse du Stade Chèvrerie de la Forêt d’Eu Monchy-sur-Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07 10:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Randonnée à la chèvrerie 10.5 Km.
Visite de la chèvrerie et dégustation de fromage de chèvre.
Départ libre 9h30 10h.
Tarif 3€ (Tombola inclus) .
Impasse du Stade Chèvrerie de la Forêt d’Eu Monchy-sur-Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 49 73 39 14 lespetitscurieux2@gmail.com
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English : Randonnée à la Chèvrerie
L’événement Randonnée à la Chèvrerie Monchy-sur-Eu a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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