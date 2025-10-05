Randonnée à la découvert de la via Aurelia Paradou Aureille Place Charloun Rieu Paradou
Randonnée à la découvert de la via Aurelia Paradou Aureille
Dimanche 5 octobre 2025 à partir de 8h.
Départ à 8h devant l’église du Paradou. Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou Bouches-du-Rhône
Une randonnée à la découverte du GR 653 A, via Aurelia de Paradou à Aureille (18km)
Un covoiturage pour le parcours retour sera organisé Repas tiré du sac Départ à 8h devant l’église du Paradou Inscription obligatoire par mail .
Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur jacquaire.paradou@laposte.net
English :
A hike to discover the GR 653 A, Via Aurelia from Paradou to Aureille (18km)
German :
Eine Wanderung auf dem Fernwanderweg GR 653 A, Via Aurelia, von Paradou nach Aureille (18 km)
Italiano :
Un’escursione alla scoperta del GR 653 A, via Aurelia da Paradou ad Aureille (18 km)
Espanol :
Una excursión para descubrir el GR 653 A, vía Aurelia de Paradou a Aureille (18km)
