Randonnée à la découvert de la via Aurelia Paradou Aureille Place Charloun Rieu Paradou

Randonnée à la découvert de la via Aurelia Paradou Aureille

Dimanche 5 octobre 2025 à partir de 8h.

Départ à 8h devant l’église du Paradou. Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou Bouches-du-Rhône

Une randonnée à la découverte du GR 653 A, via Aurelia de Paradou à Aureille (18km)

Un covoiturage pour le parcours retour sera organisé Repas tiré du sac Départ à 8h devant l’église du Paradou Inscription obligatoire par mail .

Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur jacquaire.paradou@laposte.net

English :

A hike to discover the GR 653 A, Via Aurelia from Paradou to Aureille (18km)

German :

Eine Wanderung auf dem Fernwanderweg GR 653 A, Via Aurelia, von Paradou nach Aureille (18 km)

Italiano :

Un’escursione alla scoperta del GR 653 A, via Aurelia da Paradou ad Aureille (18 km)

Espanol :

Una excursión para descubrir el GR 653 A, vía Aurelia de Paradou a Aureille (18km)

