Randonnée à la découverte des arbres et du bocage salle des 3 îles Indre

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 09:30 – 12:30

Gratuit : oui Information pratique : Venir un peu avant 9h30 pour un départ à 9h30, retour à 12h30 En famille, Adulte – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Samedi 25 avril (9h30-12h30), partez pour 8 km de marche à la découverte des paysages bocagers des marais de la Loire au départ de la salle des 3 îles (Indre). Encadrée par l’association Air et détente, cette boucle vers les marais de la Pelousière, entre Indre et Saint-Herblain, sera rythmée par des pauses d’observation des paysages et de la biodiversité bocagère avec le CIVAM, du rôle écologique des Vaches nantaises qui pâturent dans le marais avec l’Étable Nantaise.Co-organisation Nantes Métropole et Villes de Saint-Herblain et Indre

salle des 3 îles Indre 44610

02 28 25 24 87 https://www.billetweb.fr/randonnee-arbres-et-bocage



Afficher la carte du lieu salle des 3 îles et trouvez le meilleur itinéraire

