Randonnée à la découverte des points d’eau de la commune Médiathèque de Saint-Agathon Saint-Agathon

Randonnée à la découverte des points d’eau de la commune Samedi 20 septembre, 10h00 Médiathèque de Saint-Agathon Côtes-d’Armor

Rendez-vous à 10h à la médiathèque. Départ à 10h30.

Randonnée à la découverte de fontaines et lavoirs de la commune.

Présentation du parcours (4.5 km) à 10h. Café offert, vente de gâteaux au profit de l’association des parents d’élèves.

Médiathèque de Saint-Agathon 3 rue des écoles 22200 Saint-Agathon Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 72 53 http://mediatheque.saintagathon.fr https://www.facebook.com/mediathequedeSaintAgathon;https://www.instagram.com/mediathequedeSaintAgathon

Journées européennes du patrimoine 2025

