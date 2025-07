Randonnée à la découverte des vautours rdv au parking à l’entrée du village Châtillon-en-Diois

rdv au parking à l'entrée du village Archiane Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif :

Mardi 2025-07-29

Venez découvrir le monde incroyable des vautours avec cette randonnée sur le sentier des vautours. Nous discuterons de leur écologie, des idées reçues sur ces animaux et leur réintroduction dans le Vercors.

rdv au parking à l’entrée du village Archiane Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 43 32 73

English :

Come and discover the incredible world of vultures with this hike on the Vulture Trail. We’ll discuss their ecology, preconceived ideas about these animals and their reintroduction to the Vercors.

German :

Entdecken Sie bei dieser Wanderung auf dem Geierpfad die unglaubliche Welt der Geier. Wir werden über ihre Ökologie, die gängigen Vorstellungen über diese Tiere und ihre Wiedereinführung im Vercors diskutieren.

Italiano :

Venite a scoprire l’incredibile mondo degli avvoltoi durante questa escursione lungo il Sentiero degli avvoltoi. Parleremo della loro ecologia, delle idee preconcette su questi animali e della loro reintroduzione nel Vercors.

Espanol :

Venga a descubrir el increíble mundo de los buitres en esta excursión por el Sendero de los Buitres. Hablaremos de su ecología, de las ideas preconcebidas sobre estos animales y de su reintroducción en el Vercors.

