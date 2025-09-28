Randonnée à la découverte du Creux du Van Altenach

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-28 07:30:00

fin : 2025-09-28 20:00:00

2025-09-28

Joyau naturel situé au-dessus du lac de Neuchâtel. Prévoir pique-nique Distance: 12,5km Dénivelé 750 m. Inscription sur www.maison-nature-sundgau.org

Le club nature de la Maison de la Nature du Sundgau a choisi cette année de découvrir la nature aux portes du Sundgau. Venez rejoindre le groupe de randonneurs à la découverte du Creux du Van en Suisse ! Ce joyau naturel situé au-dessus du lac de Neuchâtel est un véritable bijou naturel falaises calcaires, bouquetins paisibles et vue magnifique vous attendent !

Attention, randonnée exigeante. Il est nécessaire d’être équipé pour la randonnée en montagne et une bonne condition physique est nécessaire ! Prévoir un pique-nique. Dénivelée 750 m ; Distance 12,5 km ; 6 h de randonnée.

Inscription obligatoire avant le vendredi 26 septembre.

25 places. Pour les adultes. Adhésion obligatoire (première randonnée sans obligation d’adhésion).

Deux lieux de rendez-vous possible à la Maison de la Nature du Sundgau ou directement au parking du Devins à Noiraigue en Suisse (le préciser à l’inscription). .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

English :

A natural gem above Lake Neuchâtel. Bring a picnic Distance: 12.5km Ascent 750 m. Registration on www.maison-nature-sundgau.org

German :

Naturjuwel oberhalb des Neuenburgersees. Picknick mitbringen Entfernung: 12,5km Höhenunterschied 750 m. Anmeldung unter www.maison-nature-sundgau.org

Italiano :

Un gioiello naturale sopra il lago di Neuchâtel. Portare un picnic Distanza: 12,5 km Dislivello 750 m. Per iscriversi, visitare il sito www.maison-nature-sundgau.org

Espanol :

Una joya natural en lo alto del lago de Neuchâtel. Traiga un picnic Distancia: 12,5 km Ascenso 750 m. Para inscribirse, visite www.maison-nature-sundgau.org

