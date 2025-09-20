Randonnée à la découverte du patrimoine de Villevieille Quartier Catet Villevieille

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité à 15. Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Randonnée-découverte des capitelles de Villevieille

Villevieille – À la rencontre du patrimoine en pierre sèche

Partez pour une petite randonnée de 2 km, guidée et commentée, à la découverte d’une douzaine de capitelles aux styles variés.

Cette promenade est animée par l’équipe qui réalise, depuis un an, l’inventaire des 100 cabanes en pierre sèche de Villevieille : un témoignage rare et précieux du patrimoine rural local.

Une belle occasion de découvrir un savoir-faire ancestral dans un cadre naturel, à la fois convivial et accessible à tous.

Randonnée de 2 km, dans des sentiers boisés permettant de découvrir le patrimoine vernaculaire de Villevieille et la flore Regroupement sur parking près du château, puis covoiturage jusqu'au départ

Journées européennes du patrimoine 2025

© ASSV