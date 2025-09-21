Randonnée à la découverte du patrimoine maritime d’Arradon Fontaine et Lavoir Pen-er-Men – Arradon Arradon
Randonnée à la découverte du patrimoine maritime d’Arradon Dimanche 21 septembre, 10h30 Fontaine et Lavoir Pen-er-Men – Arradon Morbihan
Rendez-vous devant le lavoir à 1 minute à pied du parking Pen-er-men
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00
Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00
Au fil d’une balade au bord de l’eau, observez et découvrez les témoins des activités maritimes qui ponctuent et façonnent les paysages du golfe : moulin à marée, chantier ostréicole, etc.
Stationnement parking Pen-er-Men. Départ : lavoir à 300m en descendant vers la mer. Arrivée chantier ostréicole « les belles d’Irus »
Fontaine et Lavoir Pen-er-Men – Arradon 9 rue de pen er men 56610 Arradon Arradon 56610 Morbihan Bretagne Stationnement parking Pen-er-Men
©F. Le Divenah