Randonnée à la découverte du patrimoine maritime d’Arradon Fontaine et Lavoir Pen-er-Men – Arradon Arradon

Randonnée à la découverte du patrimoine maritime d’Arradon Fontaine et Lavoir Pen-er-Men – Arradon Arradon dimanche 21 septembre 2025.

Randonnée à la découverte du patrimoine maritime d’Arradon Dimanche 21 septembre, 10h30 Fontaine et Lavoir Pen-er-Men – Arradon Morbihan

Rendez-vous devant le lavoir à 1 minute à pied du parking Pen-er-men

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Au fil d’une balade au bord de l’eau, observez et découvrez les témoins des activités maritimes qui ponctuent et façonnent les paysages du golfe : moulin à marée, chantier ostréicole, etc.

Stationnement parking Pen-er-Men. Départ : lavoir à 300m en descendant vers la mer. Arrivée chantier ostréicole « les belles d’Irus »

Fontaine et Lavoir Pen-er-Men – Arradon 9 rue de pen er men 56610 Arradon Arradon 56610 Morbihan Bretagne Stationnement parking Pen-er-Men

Au fil d’une balade au bord de l’eau, observez et découvrez les témoins des activités maritimes qui ponctuent et façonnent les paysages du golfe : moulin à marée, chantier ostréicole, etc.

©F. Le Divenah