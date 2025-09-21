Randonnée à la découverte du site archéologique des grottes du Pape PréhistoSite de Brassempouy Brassempouy

Randonnée à la découverte du site archéologique des grottes du Pape PréhistoSite de Brassempouy Brassempouy dimanche 21 septembre 2025.

Randonnée à la découverte du site archéologique des grottes du Pape Dimanche 21 septembre, 09h30 PréhistoSite de Brassempouy Landes

Réservation obligatoire. Tarif préférentiel : 14 €. Non accessible aux PMR. Animaux interdits. BONNE CONDITION PHYSIQUE EXIGÉE.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T13:00:00

Randonnée sur les traces de la Dame à la capuche

Parcourez le sentier des grottes et remontez le temps jusqu’au Paléolithique…

Découvrez comment ces cavités ont été occupées à la Préhistoire, et laissez-vous surprendre par l’histoire de la découverte de la célèbre Dame à la capuche, l’une des plus anciennes statuettes féminines connues.

Une plongée fascinante dans les origines de l’humanité !

Infos pratiques

Parcours de 7 km aller/retour

Prévoir une tenue adaptée. Il est recommandé de porter des chaussures de randonnée.

Rendez-vous à 9h15 pour un départ à 9h30.

PréhistoSite de Brassempouy 404 Rue du Musée, 40330 Brassempouy, France Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558892173 https://www.prehistoire-brassempouy.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 58 89 21 73 »}] Le site est réputé pour ses statuettes féminines d’époque gravetienne, représentatives du paléolithique. Les fouilles menées de 1981 à 2004 ont mise au jour l’existence d’autres cavités participant du même réseau que la grotte du Pape. Elles renferment des niveaux d’occupation datant de la première moitié du paléolithique supérieur. Des éléments de parure, de l’industrie en os et bois de cervidé ainsi que quelques restes humains ont été révélés au cours des fouilles. Le site est un témoignage important des premières expressions cultuelles des hommes modernes en Europe occidentale. Véritable témoignage des niveaux d’occupation du paléolithique supérieur, la parcelle WK 36 est le siège d’un chainon historique. Son importance est à la fois patrimoniale et scientifique. Cette parcelle englobe d’autres cavités (grotte des Hyènes, abri Dubalen, galerie du Mégacéros) qui font partie du même réseau que la grotte du Pape. Occupations de la première moitié du Paléolithique supérieur pour l’ensemble des cavités. Occupations pour la seconde moitié du Paléolithique supérieur pour la grotte du Pape. Les collections archéologiques issues des fouilles de 1981 à 2004 sont actuellement déposées au Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye.

Journées européennes du patrimoine 2025

© PréhistoSite – Visite du site archéologique en randonnée