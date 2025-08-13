Randonnée à la découverte du Tanet Soultzeren

Randonnée à la découverte du Tanet Soultzeren mercredi 13 août 2025.

Randonnée à la découverte du Tanet

Soultzeren Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-08-13 09:00:00

fin : 2025-08-27 12:00:00

2025-08-13 2025-08-27

Partez à la découverte du Tanet des balades nature entre forêts, tourbières et panoramas à couper le souffle… Laissez-vous surprendre par la beauté sauvage des Hautes-Vosges !

Cet été 2025, le syndicat mixte des stations de montagne de la vallée de Munster expérimente une transition de la station de ski.

Dans ce cadre, il est proposé une randonnée à la découverte du massif du Tanet un lieu rempli d’histoires, des marcaires, du ski…

Venez admirer les paysages rupestres, les chaumes, les tourbières et le magnifique Lac Vert.

Rendez-vous à l’abri du Tanet (parking de l’abri)

Quand :

Mercredi 6 août de 16h30 à 19h30

Mercredi 13 août de 9h00 à 12h00

Mercredi 27 août de 9h00 à 12h00

Gratuit, renseignements et réservations (obligatoire) par mail kevin.better@stations-munster.fr ou au 06 32 20 39 52 .

Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 32 20 39 52 kevin.better@stations-munster.fr

English :

Discover Le Tanet: nature walks through forests, peat bogs and breathtaking panoramas? Be amazed by the wild beauty of the Hautes-Vosges!

German :

Entdecken Sie den Tanet: Naturwanderungen zwischen Wäldern, Torfmooren und atemberaubenden Panoramen? Lassen Sie sich von der wilden Schönheit der Hautes-Vosges überraschen!

Italiano :

Scoprite Le Tanet: passeggiate nella natura tra foreste, torbiere e panorami mozzafiato? Lasciatevi sorprendere dalla bellezza selvaggia delle Hautes-Vosges!

Espanol :

Descubra Le Tanet: paseos por la naturaleza a través de bosques, turberas e impresionantes panoramas.. Déjese sorprender por la belleza salvaje de los Altos Vosgos

