Tarif : 55 – 55 – EUR

Début : 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-06-01 16:00:00

2025-06-01

Partez en randonnée à la journée avec le centre équestre d’Ambrières

Dimanche 1er Juin RANDONNEE A LA JOURNEE

organisée par le centre équestre d’Ambrières-les-Vallées

Partez en randonnée à cheval pour la journée pour une balade bucolique en pleine nature.

10h00 Départ du centre équestre

Le midi Pique-nique

Vers 16h00 Retour au Centre équestre

Plus d’information auprès du Centre équestre .

Parc des loisirs de Vaux Centre équestre

Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 09 75 70 29 ceambriereslesvallees@gmail.com

English :

Take a day trip with the Ambrières riding school

German :

Machen Sie einen Tagesausflug mit dem Reitzentrum Ambrières

Italiano :

Gita di un giorno con il centro di equitazione di Ambrières

Espanol :

Excursión de un día con el centro ecuestre de Ambrières

