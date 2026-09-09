Randonnée à Lancieux – Les randonneurs de la baie de Lancieux Square Jean Conan Lancieux
dimanche 18 octobre 2026 · Square Jean Conan · Lancieux
Informations pratiques
Lancieux
Randonnée à Lancieux – Les randonneurs de la baie de Lancieux
Square Jean Conan Parking de l’Office de Tourisme Lancieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:30:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Les randonneurs de la baie de Lancieux vous proposent une randonnée à Lancieux.
Rendez-vous au parking de l’Office de Tourisme.
Circuit de 9 à 12 km.
Tarif 2.50€ pour les non adhérents. .
Square Jean Conan Parking de l’Office de Tourisme Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 34 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée à Lancieux – Les randonneurs de la baie de Lancieux Lancieux a été mis à jour le 2026-09-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Lancieux (Côtes-d'Armor)
- Visite guidée Lancieux, d’hier à aujourd’hui Square Jean Conan Lancieux 17 septembre 2026
- Saint-Lunaire en marche Randonnée à Lancieux L’Islet-Buglais Parking du pont de Lancieux Lancieux 21 septembre 2026
- Initiation au golf Golf Gaea Lancieux 23 septembre 2026
- Initiation au golf Golf Gaea Lancieux 26 septembre 2026
- Sortie nature Biodiversité de l’estran Lancieux 27 septembre 2026