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Randonnée à Lancieux – Les randonneurs de la baie de Lancieux Square Jean Conan Lancieux

dimanche 18 octobre 2026 · Square Jean Conan · Lancieux

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Square Jean Conan
Adresse
Parking de l'Office de Tourisme
Ville
22770 Lancieux
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lancieux

Randonnée à Lancieux – Les randonneurs de la baie de Lancieux

Square Jean Conan Parking de l’Office de Tourisme Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:30:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Les randonneurs de la baie de Lancieux vous proposent une randonnée à Lancieux.

Rendez-vous au parking de l’Office de Tourisme.

Circuit de 9 à 12 km.

Tarif 2.50€ pour les non adhérents.   .

Square Jean Conan Parking de l’Office de Tourisme Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 34 91 

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English :

L’événement Randonnée à Lancieux – Les randonneurs de la baie de Lancieux Lancieux a été mis à jour le 2026-09-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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