Randonnée à l’écoute du brame Biron

Randonnée à l’écoute du brame Biron samedi 18 octobre 2025.

Promenade nocturne (6m), à l’écoute du brame du cerf dans les bois de Biron. .

Parking du château Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 92 57

