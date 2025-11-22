Randonnée à l’étang de Pirot Mairie Couleuvre
L’association Les Galoches de Tronçais organise une randonnée autour de l’étang de Pirot à Isle et Bardais le 22 novembre. 8 km et goûter offert à la fin, ambiance conviviale garantie !
Mairie Les Galoches du Pays de Tronçais Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 73 86 lesgalochesdetroncais@ffrandonnee-allier.fr
English :
The association Les Galoches de Tronçais is organizing a hike around the Etang de Pirot in Isle et Bardais on November 22. 8 km and a snack at the end, a convivial atmosphere guaranteed!
German :
Der Verein Les Galoches de Tronçais organisiert am 22. November eine Wanderung um den Teich von Pirot in Isle et Bardais. 8 km und ein kostenloser Imbiss am Ende, gesellige Atmosphäre garantiert!
Italiano :
L’associazione Les Galoches de Tronçais organizza una passeggiata intorno all’Etang de Pirot a Isle et Bardais il 22 novembre. 8 km e uno spuntino alla fine: un’atmosfera amichevole garantita!
Espanol :
La asociación Les Galoches de Tronçais organiza el 22 de noviembre un paseo por el Etang de Pirot, en Isle et Bardais. 8 km y un tentempié al final: ¡un ambiente amistoso garantizado!
