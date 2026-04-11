Liginiac

Randonnée à Liginiac

8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Randonnée pédestre de 10kms sur la commune de Liginiac, organisée par l’association La Dordogne de Villages en Barrages.

Rendez-vous à 9h à la salle des fêtes

Pique nique tiré du sac, sur réservation .

8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 12 83 66

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English :

L’événement Randonnée à Liginiac Liginiac a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze