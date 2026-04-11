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Randonnée à Liginiac Liginiac

Randonnée à Liginiac Liginiac

Randonnée à Liginiac Liginiac samedi 18 avril 2026.

Adresse : 8 Rue du Stade

Ville : 19160 Liginiac

Département : Corrèze

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Liginiac

Randonnée à Liginiac

8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Randonnée pédestre de 10kms sur la commune de Liginiac, organisée par l’association La Dordogne de Villages en Barrages.
Rendez-vous à 9h à la salle des fêtes
Pique nique tiré du sac, sur réservation   .

8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 12 83 66 

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English :

L’événement Randonnée à Liginiac Liginiac a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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