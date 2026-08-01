Informations pratiques

Roche-le-Peyroux

Randonnée à l’occasion du comice agricole à Roche-le-Peyroux

Roche-le-Peyroux Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Randonnée à l’occasion du comice agricole à Roche-le-Peyroux

Circuit de 10 km

Restauration sur place

Informations et réservation au 06.47.12.83.66 .

Roche-le-Peyroux 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 12 83 66 contact@lddveb.com

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English : Randonnée à l’occasion du comice agricole à Roche-le-Peyroux

L’événement Randonnée à l’occasion du comice agricole à Roche-le-Peyroux Roche-le-Peyroux a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze