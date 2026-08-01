Randonnée à l’occasion du comice agricole à Roche-le-Peyroux Roche-le-Peyroux
samedi 29 août 2026 · Roche-le-Peyroux
Informations pratiques
Roche-le-Peyroux
Randonnée à l’occasion du comice agricole à Roche-le-Peyroux
Roche-le-Peyroux Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Randonnée à l’occasion du comice agricole à Roche-le-Peyroux
Circuit de 10 km
Restauration sur place
Informations et réservation au 06.47.12.83.66 .
Roche-le-Peyroux 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 12 83 66 contact@lddveb.com
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English : Randonnée à l’occasion du comice agricole à Roche-le-Peyroux
L’événement Randonnée à l’occasion du comice agricole à Roche-le-Peyroux Roche-le-Peyroux a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze