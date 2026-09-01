Randonnée à Mimet – Journées du patrimoine Parking du Col Sainte-Anne Mimet

Informations pratiques

Mimet

Randonnée à Mimet – Journées du patrimoine

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 9h15. Parking du Col Sainte-Anne 1782-1902 Rte Notre Dame des Anges Mimet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:15:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Une randonnée pour mieux connaitre les collines de Mimet et ses coins secrets.

Nous vous donnons rendez-vous à 9h15 sur le Parking du Col Sainte Anne pour un départ à 9h30.



Montée par le sentier oublié, crête du Baou Traouqua, descente sentier rouge, route Notre Dame des Anges, descente bassin et grotte des Ermites, retour par le Vallon de la Débite,



Grotte du Facteur et retour parking.



Randonnée d’environ 8 kms et 400m de dénivelé/

Chaussures montantes et bâtons conseillés, chemin caillouteux par endroit.



Apporter eau et pique-nique.



Retour prévu vers 15h30.



Chiens obéissants acceptés. .

Parking du Col Sainte-Anne 1782-1902 Rte Notre Dame des Anges Mimet 13105 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 87 71 55 contact.mimet.tourisme@gmail.com

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English :

A hike to explore the hills of Mimet and discover its hidden gems.

L’événement Randonnée à Mimet – Journées du patrimoine Mimet a été mis à jour le 2026-09-09 par Provence Tourisme