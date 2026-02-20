Randonnée à Mondement-Montgivroux MONDEMENT MONTGIVROUX Mondement-Montgivroux
Les Randonneurs du Sézannais vous invitent à leur 30ème randonnée Roland Détrès à Mondement-Montgivroux le dimanche 12 avril 2026 à partir de 8h30.
Trois parcours sont proposés 7, 14 et 21 km, adaptés à tous les niveaux, pour découvrir les paysages du territoire dans une ambiance conviviale et sportive.
Un café d’accueil et des ravitaillements seront proposés.
Tarif 5€, sur inscription sur place. .
English : Randonnée à Mondement-Montgivroux
Les Randonneurs du Sézannais invite you to a hike in Mondement-Montgivroux on Sunday April 12, 2026, starting at 8:30 am.
