Randonnée à Mondement-Montgivroux MONDEMENT MONTGIVROUX Mondement-Montgivroux

Les Randonneurs du Sézannais vous invitent à une randonnée à Mondement-Montgivroux le dimanche 12 avril 2026 à partir de 8h30.Tout public

Les Randonneurs du Sézannais vous invitent à leur 30ème randonnée Roland Détrès à Mondement-Montgivroux le dimanche 12 avril 2026 à partir de 8h30.

Trois parcours sont proposés 7, 14 et 21 km, adaptés à tous les niveaux, pour découvrir les paysages du territoire dans une ambiance conviviale et sportive.

Un café d’accueil et des ravitaillements seront proposés.

Tarif 5€, sur inscription sur place. .

MONDEMENT MONTGIVROUX MAIRIE Mondement-Montgivroux 51120 Marne Grand Est +33 6 84 47 67 97

English : Randonnée à Mondement-Montgivroux

Les Randonneurs du Sézannais invite you to a hike in Mondement-Montgivroux on Sunday April 12, 2026, starting at 8:30 am.

L’événement Randonnée à Mondement-Montgivroux Mondement-Montgivroux a été mis à jour le 2026-02-20 par ADT de la Marne