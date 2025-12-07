Randonnée à NAILHAC organisée par Les Pieds dans l’herbe. Lanouaille
Randonnée à NAILHAC organisée par Les Pieds dans l’herbe. Lanouaille dimanche 7 décembre 2025.
Randonnée à NAILHAC organisée par Les Pieds dans l’herbe.
Lanouaille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Boucle de NAILHAC 5km.
Rendez-vous à 10h Place de l’église.
Boucle de NAILHAC 5km.
Rendez-vous à 10h Place de l’église. .
Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 22 69 74
English : Randonnée à NAILHAC organisée par Les Pieds dans l’herbe.
NAILHAC loop: 5km.
Meet at 10am at Place de l’église.
German : Randonnée à NAILHAC organisée par Les Pieds dans l’herbe.
Schleife von NAILHAC: 5km.
Treffpunkt: 10 Uhr Place de l’église.
Italiano :
Anello di NAILHAC: 5 km.
Ritrovo alle ore 10 presso la piazza della chiesa.
Espanol : Randonnée à NAILHAC organisée par Les Pieds dans l’herbe.
Circuito NAILHAC: 5 km.
Encuentro a las 10h en la plaza de la iglesia.
L’événement Randonnée à NAILHAC organisée par Les Pieds dans l’herbe. Lanouaille a été mis à jour le 2025-08-21 par Isle-Auvézère