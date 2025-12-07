Randonnée à NAILHAC organisée par Les Pieds dans l’herbe. Lanouaille

Randonnée à NAILHAC organisée par Les Pieds dans l'herbe.

Lanouaille Dordogne

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Boucle de NAILHAC 5km.

Rendez-vous à 10h Place de l’église.

Rendez-vous à 10h Place de l'église.

Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 22 69 74

English : Randonnée à NAILHAC organisée par Les Pieds dans l’herbe.

NAILHAC loop: 5km.

Meet at 10am at Place de l’église.

German : Randonnée à NAILHAC organisée par Les Pieds dans l’herbe.

Schleife von NAILHAC: 5km.

Treffpunkt: 10 Uhr Place de l’église.

Italiano :

Anello di NAILHAC: 5 km.

Ritrovo alle ore 10 presso la piazza della chiesa.

Espanol : Randonnée à NAILHAC organisée par Les Pieds dans l’herbe.

Circuito NAILHAC: 5 km.

Encuentro a las 10h en la plaza de la iglesia.

