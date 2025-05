Randonnée à pied, en VTT ou à cheval – Neure, 18 mai 2025 07:30, Neure.

Allier

Randonnée à pied, en VTT ou à cheval Neure Allier

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 07:30:00

fin : 2025-05-18 10:00:00

Date(s) :

2025-05-18

Randonnée à pied, VTT ou à cheval à Neure, organisée par le comité des fêtes. Quatre parcours au choix 8, 12, 16 ou 27 km. Convivialité garantie et possibilité de restauration sur place. Une belle sortie nature pour tous les niveaux !

Neure 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 40 09 02 com.fetes.neure@gmail.com

English :

Hiking, mountain biking or horse-riding in Neure, organized by the Comité des fêtes. Four routes to choose from: 8, 12, 16 or 27 km. A friendly atmosphere guaranteed, with the option of on-site catering. A great nature outing for all levels!

German :

Wanderung zu Fuß, mit dem Mountainbike oder zu Pferd in Neure, organisiert vom Festkomitee. Vier Strecken zur Auswahl: 8, 12, 16 oder 27 km. Geselligkeit garantiert und Möglichkeit zur Verpflegung vor Ort. Ein schöner Ausflug in die Natur für alle Niveaus!

Italiano :

Passeggiata a piedi, in mountain bike o a cavallo a Neure, organizzata dal Comité des Fêtes. Quattro percorsi a scelta: 8, 12, 16 o 27 km. Un’atmosfera amichevole garantita, con la possibilità di mangiare sul posto. Una bella gita nella natura per tutti i livelli!

Espanol :

Paseo a pie, en bicicleta de montaña o a caballo por Neure, organizado por el Comité des Fêtes. Cuatro recorridos a elegir: 8, 12, 16 ó 27 km. Un ambiente agradable garantizado, con la posibilidad de comer in situ. Una salida en plena naturaleza para todos los niveles

L’événement Randonnée à pied, en VTT ou à cheval Neure a été mis à jour le 2025-05-09 par Office du tourisme de Moulins & sa région