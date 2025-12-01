Randonnée à Saint-Briac Les randonneurs de la baie de Lancieux Saint-Briac-sur-Mer
Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-28 09:00:00
2025-12-28
Les randonneurs de la baie de Lancieux vous proposent une randonnée à Saint-Briac.
Rendez-vous au parking du pont du Frémur, côté Saint-Briac.
Circuit de 9 à 12 km.
Tarif 2.50€ pour les non adhérents. .
Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 86 34 91
