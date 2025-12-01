Randonnée à Saint-Briac Les randonneurs de la baie de Lancieux Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-28 09:00:00

fin : 2025-12-28

2025-12-28

Les randonneurs de la baie de Lancieux vous proposent une randonnée à Saint-Briac.

Rendez-vous au parking du pont du Frémur, côté Saint-Briac.

Circuit de 9 à 12 km.

Tarif 2.50€ pour les non adhérents. .

Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 86 34 91

