Randonnée à SAINT-GERMIN DES PRES organisée par Les Pieds dans l’herbe.
Lanouaille Dordogne
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Boucle des Aviateurs 9km.
Rendez-vous à 14h Place de l’église.
Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 22 69 74
English : Randonnée à SAINT-GERMIN DES PRES organisée par Les Pieds dans l’herbe.
Boucle des Aviateurs: 9km.
Meet at 2pm at Place de l’église.
German : Randonnée à SAINT-GERMIN DES PRES organisée par Les Pieds dans l’herbe.
Boucle des Aviateurs: 9 km.
Treffpunkt: 14 Uhr Place de l’église.
Italiano :
Percorso degli aviatori: 9 km.
Ritrovo alle 14.00 in Place de l’église.
Espanol : Randonnée à SAINT-GERMIN DES PRES organisée par Les Pieds dans l’herbe.
Circuito de los Aviadores: 9 km.
Encuentro a las 14:00 en Place de l’église.
