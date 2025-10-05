Randonnée à SAINT-GERMIN DES PRES organisée par Les Pieds dans l’herbe. Lanouaille

dimanche 5 octobre 2025.

Randonnée à SAINT-GERMIN DES PRES organisée par Les Pieds dans l'herbe.

Lanouaille Dordogne

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Boucle des Aviateurs 9km.

Rendez-vous à 14h Place de l'église.

Boucle des Aviateurs 9km.

Rendez-vous à 14h Place de l'église.

Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 22 69 74

English : Randonnée à SAINT-GERMIN DES PRES organisée par Les Pieds dans l'herbe.

Boucle des Aviateurs: 9km.

Meet at 2pm at Place de l'église.

German : Randonnée à SAINT-GERMIN DES PRES organisée par Les Pieds dans l'herbe.

Boucle des Aviateurs: 9 km.

Treffpunkt: 14 Uhr Place de l'église.

Italiano :

Percorso degli aviatori: 9 km.

Ritrovo alle 14.00 in Place de l'église.

Espanol : Randonnée à SAINT-GERMIN DES PRES organisée par Les Pieds dans l'herbe.

Circuito de los Aviadores: 9 km.

Encuentro a las 14:00 en Place de l'église.

