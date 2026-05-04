Randonnée à Saint-Jory-Las-Bloux organisée par Les Pieds dans l’herbe. Lanouaille
Randonnée à Saint-Jory-Las-Bloux organisée par Les Pieds dans l’herbe. Lanouaille dimanche 7 juin 2026.
Lanouaille
Randonnée à Saint-Jory-Las-Bloux organisée par Les Pieds dans l’herbe.
Lanouaille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Départ place de la salle des fêtes du village à 9 h 30 pour 2 boucles de 5 km et 4,5 km. Pique nique tiré du sac au village puis à 13 h 30 3ème boucle des truffières de 6,5 km.
Départ place de la salle des fêtes du village à 9 h 30 pour 2 boucles de 5 km et 4,5 km. Pique nique tiré du sac au village puis à 13 h 30 3ème boucle des truffières de 6,5 km. .
Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 69 31 56
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English : Randonnée à Saint-Jory-Las-Bloux organisée par Les Pieds dans l’herbe.
Departure from the village hall at 9:30 a.m. for 2 loops of 5 km and 4.5 km. Picnic in the village, then at 1:30 p.m. 3rd loop of 6.5 km.
L’événement Randonnée à Saint-Jory-Las-Bloux organisée par Les Pieds dans l’herbe. Lanouaille a été mis à jour le 2026-05-04 par Isle-Auvézère
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