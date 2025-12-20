Randonnée à SALAGNAC organisée par Les Pieds dans l’herbe.

Salagnac Dordogne

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

04 janvier SALAGNAC Boucle de Saint-Martin. 7,5 km.

RDV 14 h panneau d’appel du village. Galettes.

Salagnac 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 22 69 74

English : Randonnée à SALAGNAC organisée par Les Pieds dans l’herbe.

january 04: SALAGNAC: Boucle de Saint-Martin. 7.5 km.

RDV 2 pm village sign. Galettes.

