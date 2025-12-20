Randonnée à SALAGNAC organisée par Les Pieds dans l’herbe. Salagnac
Salagnac Dordogne
Tarif : – –
Début : 2026-01-04
2026-01-04
04 janvier SALAGNAC Boucle de Saint-Martin. 7,5 km.
RDV 14 h panneau d’appel du village. Galettes.
RDV 14 h panneau d’appel du village. Galettes. .
Salagnac 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 22 69 74
English : Randonnée à SALAGNAC organisée par Les Pieds dans l’herbe.
january 04: SALAGNAC: Boucle de Saint-Martin. 7.5 km.
RDV 2 pm village sign. Galettes.
