Randonnée à SAVIGNAC-LEDRIER organisée par Les Pieds dans l’herbe. Savignac-Lédrier
Randonnée à SAVIGNAC-LEDRIER organisée par Les Pieds dans l’herbe. Savignac-Lédrier dimanche 1 février 2026.
Randonnée à SAVIGNAC-LEDRIER organisée par Les Pieds dans l’herbe.
Savignac-Lédrier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Boucle du Puy des Ages.
8, 5 km. RDV 14 h, pôle touristique du village. Crêpes.
Boucle du Puy des Ages.
8, 5 km. RDV 14 h, pôle touristique du village. Crêpes. .
Savignac-Lédrier 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 22 69 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée à SAVIGNAC-LEDRIER organisée par Les Pieds dans l’herbe.
Puy des Ages loop.
8, 5 km. RDV 2 pm, village tourist center. Pancakes.
L’événement Randonnée à SAVIGNAC-LEDRIER organisée par Les Pieds dans l’herbe. Savignac-Lédrier a été mis à jour le 2026-01-06 par Isle-Auvézère