Randonnée à SAVIGNAC-LEDRIER organisée par Les Pieds dans l’herbe.

Savignac-Lédrier Dordogne

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Boucle du Puy des Ages.

8, 5 km. RDV 14 h, pôle touristique du village. Crêpes.

8, 5 km. RDV 14 h, pôle touristique du village. Crêpes. .

Savignac-Lédrier 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 22 69 74

English : Randonnée à SAVIGNAC-LEDRIER organisée par Les Pieds dans l’herbe.

Puy des Ages loop.

8, 5 km. RDV 2 pm, village tourist center. Pancakes.

