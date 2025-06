Randonnée à St-Aubin-en-Rivière – Blangy-sur-Bresle 5 juillet 2025 08:30

Seine-Maritime

Randonnée à St-Aubin-en-Rivière Zone de loisirs Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 08:30:00

fin : 2025-07-05 11:30:00

Date(s) :

2025-07-05

Rendez-vous à 8h30 sur le parking de la zone de loisirs de Blangy-sur-Bresle pour partir en covoiturage.

Départ à 9h00 de la salle des fêtes de St-Aubin en rivière.

Parcours de 10 à 12 kms.

Véronique, guide du jour, vous attend pour vous faire découvrir les beautés des randonnées du « côté Somme »

Gratuit à la première randonnée de découverte !

Tarifs habituels 3.00€/randonnée Tarif « Abonné » 15.00€/année

Infos 07 67 03 16 38 (Guide Rando)

Rendez-vous à 8h30 sur le parking de la zone de loisirs de Blangy-sur-Bresle pour partir en covoiturage.

Départ à 9h00 de la salle des fêtes de St-Aubin en rivière.

Parcours de 10 à 12 kms.

Véronique, guide du jour, vous attend pour vous faire découvrir les beautés des randonnées du « côté Somme »

Gratuit à la première randonnée de découverte !

Tarifs habituels 3.00€/randonnée Tarif « Abonné » 15.00€/année

Infos 07 67 03 16 38 (Guide Rando) .

Zone de loisirs

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 88 78 25 blangyloisirs@outlook.fr

English : Randonnée à St-Aubin-en-Rivière

Meet at 8:30am in the parking lot of the Blangy-sur-Bresle leisure area for car pooling.

Departure at 9:00 am from St-Aubin en rivière village hall.

Route: 10 to 12 kms.

Véronique, the guide for the day, is waiting to show you the beauty of the « Somme side » hikes

Free for the first discovery hike!

Regular rates: 3.00?/hike « Subscriber » rate: 15.00?/year

Information 07 67 03 16 38 (Guide Rando)

German :

Treffen Sie sich um 8:30 Uhr auf dem Parkplatz der Freizeitzone von Blangy-sur-Bresle, um in Fahrgemeinschaften loszufahren.

Abfahrt um 9:00 Uhr am Festsaal von St-Aubin en rivière.

Strecke von 10 bis 12 kms.

Véronique, die Führerin des Tages, erwartet Sie, um Ihnen die Schönheiten der Wanderungen auf der « Somme-Seite » zu zeigen

Kostenlos bei der ersten Entdeckungswanderung!

Normaler Tarif: 3.00?/Wanderung Tarif « Abonnent »: 15.00?/Jahr

Infos: 07 67 03 16 38 (Wanderführer)

Italiano :

Ritrovo alle 8.30 al parcheggio dell’area ricreativa di Blangy-sur-Bresle per partire in gruppo.

Partenza alle 9.00 dalla Salle des fêtes di St-Aubin en rivière.

Percorso: 10-12 km.

Véronique, la guida del giorno, vi aspetta per mostrarvi la bellezza delle passeggiate sul « lato Somme »

Gratis per la prima escursione di scoperta!

Prezzo normale: 3,00/escursione Prezzo per gli abbonati: 15,00/anno

Informazioni: 07 67 03 16 38 (Guida Rando)

Espanol :

Cita a las 8.30 h en el aparcamiento de la zona de ocio de Blangy-sur-Bresle para salir en coche compartido.

Salida a las 9.00 h del ayuntamiento de St-Aubin en rivière.

Recorrido: de 10 a 12 km.

Véronique, la guía del día, le estará esperando para mostrarle la belleza de los paseos del « lado Somme »

¡Gratuito para la primera caminata de descubrimiento!

Precio normal: 3,00?/paseo Precio de abonado: 15,00?/año

Información: 07 67 03 16 38 (Guía Rando)

L’événement Randonnée à St-Aubin-en-Rivière Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle