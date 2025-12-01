Randonnée à Valigny Mairie Couleuvre

Randonnée à Valigny Mairie Couleuvre samedi 20 décembre 2025.

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

L’association Les Galoches de Tronçais organise une randonnée à Valigny le 20 décembre. 8km et goûter offert à la fin, ambiance conviviale garantie !

Mairie Les Galoches du Pays de Tronçais Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 73 86 lesgalochesdetroncais@ffrandonnee-allier.fr

English :

The association Les Galoches de Tronçais is organizing a hike in Valigny on December 20. 8km and a snack at the end, a friendly atmosphere guaranteed!

German :

Der Verein Les Galoches de Tronçais organisiert am 20. Dezember eine Wanderung in Valigny. 8 km und ein kostenloser Imbiss am Ende, gesellige Atmosphäre garantiert!

Italiano :

L’associazione Les Galoches de Tronçais organizza una camminata a Valigny il 20 dicembre. 8 km e una merenda alla fine: un’atmosfera amichevole garantita!

Espanol :

La asociación Les Galoches de Tronçais organiza una marcha en Valigny el 20 de diciembre. 8 km y un tentempié al final: ¡un ambiente agradable garantizado!

L’événement Randonnée à Valigny Couleuvre a été mis à jour le 2025-09-09 par Montluçon Tourisme