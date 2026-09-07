Randonnée à vélo, découvrez Bar-le-Duc autrement, Office de Tourisme, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Randonnée à vélo, découvrez Bar-le-Duc autrement Samedi 19 septembre, 20h00 Office de Tourisme Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

L’association « Bar vélo cités » propose de découvrir sites et monuments en nocturne et à vélo. En partenariat avec la Ville de Bar-le-Duc, la préfecture de la Meuse, l’Office de Tourisme et l’Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre, le parcours traverse la ville pour admirer le patrimoine autrement.

Balade ouverte à tous. Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Le port du casque est obligatoire. Dans le cadre de l’opération de sécurité routière « Voir et être vu », un kit d’éclairage rechargeable et un brassard réfléchissant seront offerts aux 50 premiers inscrits.

Le montant de l’inscription est de 3 € à régler avant le départ.

Contact : contact.barvelocités@gmail.com

Office de Tourisme 7 rue Jeanne d’Arc 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 03.29.79.11.13 [{« link »: « mailto:s@gmail.com »}]

L’association Bar vélo cités propose de découvrir sites et monuments en nocturne et à vélo. En partenariat avec la Ville de Bar-le-Duc, la préfecture de la Meuse, l’Office de Tourisme et l’Office des…

©Bar vélos cités