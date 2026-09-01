Randonnée à vélo sur les chemins du patrimoine – Journées Européennes du Patrimoine Le Vaudreuil

Informations pratiques

Le Vaudreuil

Randonnée à vélo sur les chemins du patrimoine – Journées Européennes du Patrimoine

Le Carré Saint-Cyr, 28 bis Rue Arthur Papavoine Le Vaudreuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À vélo, sur les chemins du patrimoine : une boucle de Poses à découvrir autrement. Et si vous partiez à vélo à la découverte des trésors du patrimoine de la boucle de Poses… tout en découvrant ce qui se cache derrière leur restauration ? À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Agglo vous propose une rando vélo-patrimoine originale, conviviale et accessible, pour parcourir le territoire autrement et suivre, étape après étape, la grande aventure de la sauvegarde d’un monument historique. De Léry à Porte-Joie, en passant par le musée de la Batellerie et le Carré Saint Cyr, cette balade vous invite à comprendre comment naît un projet de restauration : comment un bâtiment est étudié, comment les travaux sont imaginés et financés, comment les habitants, les communes et les associations se mobilisent… jusqu’à la renaissance du patrimoine et à sa nouvelle vie. Au fil de l’itinéraire, chaque étape raconte une histoire :

• À Léry, l’église nous plonge dans les premières étapes d’un projet de restauration, avec le regard et l’expertise de l’architecte du patrimoine.

• Au musée de la Batellerie, découvrez un projet prêt à avancer, mais qui doit encore relever le défi essentiel de son financement.

• À Porte-Joie, place aux réalisations concrètes : l’église et la mairie témoignent de ce que la mobilisation collective peut permettre.

• Au Carré Saint Cyr, enfin, découvrez comment un patrimoine peut se réinventer en changeant de vocation et en accueillant de nouveaux usages.

Plus qu’une simple balade à vélo, cette randonnée est une immersion dans les coulisses du patrimoine : un éductour grandeur nature, ponctué de rencontres, d’histoires et d’exemples concrets. Que vous soyez passionné d’histoire, curieux de votre territoire, amateur de vélo ou simplement en quête d’une sortie originale en famille ou entre amis, venez pédaler, découvrir et comprendre ce qui fait vivre notre patrimoine. Car préserver un monument, ce n’est pas seulement restaurer des pierres : c’est faire vivre une histoire, mobiliser un territoire et préparer le patrimoine de demain.

Enfourchez votre vélo et venez découvrir la boucle de Poses autrement ! Voici les étapes : Le Vaudreuil – Léry : 5,1 km ; Léry – Batellerie : 4,3 km ; Batellerie – Porte Joie : 8 km ; Porte Joie – Vaudreuil : 5,9 km. La randonnée fera 23.3 km et compter une moyenne de 12 ou 13 km/h. .

Le Carré Saint-Cyr, 28 bis Rue Arthur Papavoine Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie +33 2 76 46 02 17

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English : Randonnée à vélo sur les chemins du patrimoine – Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Randonnée à vélo sur les chemins du patrimoine – Journées Européennes du Patrimoine Le Vaudreuil a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Seine Eure