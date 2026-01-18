Randonnée à Vouzailles Salle des fêtes Vouzailles
Randonnée à Vouzailles
Salle des fêtes 5 Place de la Croix Blanche Vouzailles Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-12
Les Dynamic’s Vouzailles organisent une randonnée conviviale ouverte à tous.
Deux parcours sont proposés, au choix 8 km ou 12 km, à travers les chemins et paysages de la commune.
English : Randonnée à Vouzailles
Les Dynamic?s Vouzailles are organizing a friendly hike open to all.
There is a choice of two routes: 8 km or 12 km, through the paths and landscapes of the commune.
