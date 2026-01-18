Randonnée à Vouzailles Salle des fêtes Vouzailles

Randonnée à Vouzailles

Salle des fêtes 5 Place de la Croix Blanche Vouzailles Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Les Dynamic’s Vouzailles organisent une randonnée conviviale ouverte à tous.

Deux parcours sont proposés, au choix 8 km ou 12 km, à travers les chemins et paysages de la commune.

Salle des fêtes 5 Place de la Croix Blanche Vouzailles 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine goliotte86@yahoo.fr

English : Randonnée à Vouzailles

Les Dynamic?s Vouzailles are organizing a friendly hike open to all.

There is a choice of two routes: 8 km or 12 km, through the paths and landscapes of the commune.

