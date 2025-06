Randonnée accompagnée à Juillé Juillé 30 juillet 2025 07:00

Venez randonner avec Rando Alpes Mancelles et l’Office de Tourisme !

En partenariat avec l’association Rando Alpes Mancelles, l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles vous propose une randonnée accompagnée autour de Juillé d’environ 7 kilomètres.

Le mercredi 30 juillet après-midi.

Tarif 2€ par personne (gratuit moins de 18 ans), à régler sur place (merci de faire l’appoint).

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 43 33 28 04 ou 02 43 33 03 03.

Horaire de départ et point de rendez-vous communiqués à l’inscription. .

Juillé 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 03 03

English :

Come and hike with Rando Alpes Mancelles and the Tourist Office!

German :

Wandern Sie mit Rando Alpes Mancelles und dem Fremdenverkehrsamt!

Italiano :

Venite a fare un’escursione con Rando Alpes Mancelles e l’Ufficio del Turismo!

Espanol :

¡Ven a hacer senderismo con Rando Alpes Mancelles y la Oficina de Turismo!

