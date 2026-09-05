Randonnée accompagnée à la découverte de Jugy Parking de l’église Jugy
mercredi 14 octobre 2026 · Parking de l'église · Jugy
Informations pratiques
Jugy
Randonnée accompagnée à la découverte de Jugy
Parking de l’église Le Bourg Jugy Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 09:00:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Marie Lou, guide rando bénévole de l’ATC Bourgogne – Franche-Comté, propose une randonnée à la demi-journée sur le secteur de Jugy.
DeJugy au Col du Navois par le chemin des moines et St germain des Buis. 11km , sans difficulté, allure moyenne. Départ 9h du parking de l’eglise.
5 € pour l’adhésion individuelle journalière (remboursé si adhésion annuelle).
Inscription jusqu’au 13/10 par sms et remplir le bulletin d’inscription complété à retourner le Jour J (disponible en téléchargement). .
Parking de l’église Le Bourg Jugy 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 79 95 97
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English : Randonnée accompagnée à la découverte de Jugy
L’événement Randonnée accompagnée à la découverte de Jugy Jugy a été mis à jour le 2026-09-05 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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