Randonnée accompagnée à la découverte de Jugy Parking de l’église Jugy

Informations pratiques

Jugy

Randonnée accompagnée à la découverte de Jugy

Parking de l’église Le Bourg Jugy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 09:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Marie Lou, guide rando bénévole de l’ATC Bourgogne – Franche-Comté, propose une randonnée à la demi-journée sur le secteur de Jugy.

DeJugy au Col du Navois par le chemin des moines et St germain des Buis. 11km , sans difficulté, allure moyenne. Départ 9h du parking de l’eglise.

5 € pour l’adhésion individuelle journalière (remboursé si adhésion annuelle).

Inscription jusqu’au 13/10 par sms et remplir le bulletin d’inscription complété à retourner le Jour J (disponible en téléchargement). .

Parking de l’église Le Bourg Jugy 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 79 95 97

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English : Randonnée accompagnée à la découverte de Jugy

L’événement Randonnée accompagnée à la découverte de Jugy Jugy a été mis à jour le 2026-09-05 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne