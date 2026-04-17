Randonnée accompagnée A la découverte des pottoks, belvédère sur Saint-Jean-de-Luz Place René Soubelet Urrugne

Urrugne

Randonnée accompagnée A la découverte des pottoks, belvédère sur Saint-Jean-de-Luz

Place René Soubelet Office de Tourisme Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Une vue plongeante sur la corniche basque et la baie de saint Jean de Luz, immergés dans le monde des pottoks , loin de la foule, dans un univers de verdure coincé entre les montagnes d’Ibardin, un lac, une rivière…. Cette aventure vous tente ? Venez partager cette balade matinale qui nous éloignera des sentiers surpeuplés pour admirer la côte basque bouillonnante depuis un écrin de nature calme et authentique. Dépaysement garanti.

Rendez-vous devant l’office de tourisme d’Urrugne.

Durée 3 heures

Dénivelé 350 mètres

Distance 6 kilomètres

Réservation obligatoire.

Matériel à prévoir

– Chaussures de sport fermées de préférence crantées (semelles lisses interdites)

– 1 sac à dos

– 1 veste chaude (polaire)

– 1 veste de pluie

– 1 chapeau ou casquette

– 1 litre d’eau minimum par personne

– 1 barre de céréale et/ou un fruit

– 1 pantalon plutôt qu’un short

– crème solaire .

Place René Soubelet Office de Tourisme Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 urrugne@otpaysbasque.com

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English : Randonnée accompagnée A la découverte des pottoks, belvédère sur Saint-Jean-de-Luz

L’événement Randonnée accompagnée A la découverte des pottoks, belvédère sur Saint-Jean-de-Luz Urrugne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays Basque