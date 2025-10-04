Randonnée accompagnée « A la découverte des vautours de Trigance » Les Salles-sur-Verdon

Randonnée accompagnée « A la découverte des vautours de Trigance » Les Salles-sur-Verdon samedi 4 octobre 2025.

Randonnée accompagnée « A la découverte des vautours de Trigance »

Avenue de Bocouenne Les Salles-sur-Verdon Var

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 08:45:00

fin : 2025-10-04 15:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Maitres incontestés des lieux, venez découvrir avec Julien de Reliefs la vie des plus grands rapaces d’Europe. Réservé aux adhérents.

.

Avenue de Bocouenne Les Salles-sur-Verdon 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 07 05 65 asso.salloise@gmail.com

English : Guided outing « Discovering the vultures of Trigance »

Unrivalled masters of their domain, join Julien from Reliefs to discover the lives of Europe’s largest birds of prey. Only for the members.

German :

Entdecken Sie mit Julien de Reliefs das Leben der größten europäischen Greifvögel, die hier die unangefochtenen Herrscher sind. Nur für Mitglieder.

Italiano :

Venite a scoprire la vita dei più grandi rapaci europei con Julien de Reliefs. Solo per i soci.

Espanol :

Venga a descubrir la vida de las mayores rapaces de Europa con Julien de Reliefs. Sólo para socios.

L’événement Randonnée accompagnée « A la découverte des vautours de Trigance » Les Salles-sur-Verdon a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon