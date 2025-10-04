Randonnée accompagnée « A la découverte des vautours de Trigance » Les Salles-sur-Verdon
Randonnée accompagnée « A la découverte des vautours de Trigance » Les Salles-sur-Verdon samedi 4 octobre 2025.
Randonnée accompagnée « A la découverte des vautours de Trigance »
Avenue de Bocouenne Les Salles-sur-Verdon Var
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 08:45:00
fin : 2025-10-04 15:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Maitres incontestés des lieux, venez découvrir avec Julien de Reliefs la vie des plus grands rapaces d’Europe. Réservé aux adhérents.
.
Avenue de Bocouenne Les Salles-sur-Verdon 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 07 05 65 asso.salloise@gmail.com
English : Guided outing « Discovering the vultures of Trigance »
Unrivalled masters of their domain, join Julien from Reliefs to discover the lives of Europe’s largest birds of prey. Only for the members.
German :
Entdecken Sie mit Julien de Reliefs das Leben der größten europäischen Greifvögel, die hier die unangefochtenen Herrscher sind. Nur für Mitglieder.
Italiano :
Venite a scoprire la vita dei più grandi rapaci europei con Julien de Reliefs. Solo per i soci.
Espanol :
Venga a descubrir la vida de las mayores rapaces de Europa con Julien de Reliefs. Sólo para socios.
L’événement Randonnée accompagnée « A la découverte des vautours de Trigance » Les Salles-sur-Verdon a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon