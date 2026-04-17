Randonnée accompagnée A la découverte du fromage de brebis, des pâturages à la dégustation Place René Soubelet Urrugne

Urrugne

Randonnée accompagnée A la découverte du fromage de brebis, des pâturages à la dégustation

Place René Soubelet Office de Tourisme Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Une balade dans les plus beaux villages du Pays basque, avec un relief doux, au contact des brebis, des pottoks et une vue à couper le souffle. Nous cheminerons entourés des merveilles naturelles du secteur, entre les sommets d’Ibardin d’un côté, la Rhune de l’autre dominant la baie de Saint Jean de Luz

Cette sortie familiale sera un prétexte idéal pour s’ouvrir l’appétit avant d’aller à la rencontre de Mikel, éleveur de brebis et producteur de fromage fermier. Dégustation

Rendez-vous devant l’office de tourisme d’Urrugne.

Durée 3 heures

Dénivelé 200 mètres

Distance 5 kilomètres

Réservation obligatoire.

Matériel à prévoir

– Chaussures de sport fermées de préférence crantées

– 1 sac à dos

– 1 veste chaude (polaire)

– 1 veste de pluie

– 1 chapeau ou casquette

– 1 litre d’eau minimum par personne

– 1 barre de céréale et/ou un fruit

– 1 pantalon plutôt qu’un short

– crème solaire .

Place René Soubelet Office de Tourisme Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 urrugne@otpaysbasque.com

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English : Randonnée accompagnée A la découverte du fromage de brebis, des pâturages à la dégustation

L’événement Randonnée accompagnée A la découverte du fromage de brebis, des pâturages à la dégustation Urrugne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays Basque