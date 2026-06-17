Randonnée accompagnée autour de Chérancé Chérancé
Randonnée accompagnée autour de Chérancé Chérancé mercredi 12 août 2026.
Chérancé
Randonnée accompagnée autour de Chérancé
Chérancé Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Venez randonner avec Rando Alpes Mancelles et l’Office de Tourisme !
En partenariat avec l’association Rando Alpes Mancelles, l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles vous propose une randonnée accompagnée autour de Chérancé d’environ 9 kilomètres.
Le mercredi 12 août le matin.
Tarif 2€ par personne (gratuit moins de 18 ans), à régler sur place (merci de faire l’appoint).
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 43 33 28 04 ou 02 43 33 03 03.
Horaire de départ et point de rendez-vous communiqués à l’inscription. .
Chérancé 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 03 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and hike with Rando Alpes Mancelles and the Tourist Office!
L’événement Randonnée accompagnée autour de Chérancé Chérancé a été mis à jour le 2026-06-17 par OT des Alpes Mancelles