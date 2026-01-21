Informations pratiques

Autun

Randonnée Accompagnée

Parking de la Pierre de Couhard Autun Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 13:30:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Randonnée accompagnée. Circuit de 11 km. Dénivelé 200 m en passant par La Croix de la Libération. Inscriptions au départ. .

Parking de la Pierre de Couhard Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr

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English : Randonnée Accompagnée

L’événement Randonnée Accompagnée Autun a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)