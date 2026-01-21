Randonnée Accompagnée Autun
dimanche 25 octobre 2026 · Autun
Informations pratiques
Autun
Randonnée Accompagnée
Parking de la Pierre de Couhard Autun Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 13:30:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Randonnée accompagnée. Circuit de 11 km. Dénivelé 200 m en passant par La Croix de la Libération. Inscriptions au départ. .
Parking de la Pierre de Couhard Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr
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English : Randonnée Accompagnée
L’événement Randonnée Accompagnée Autun a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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