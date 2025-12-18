Randonnée accompagnée avec 1 âne

6 bis Rue des Chênes Esquelbecq Nord

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-02 2026-06-27 2026-07-18

La Flanerie vous emmène sur les chemins de Flandre en compagnie d’un âne.

Il suffit de suivre ses grandes oreilles, l’âne n’est jamais pressé, son pas vous permet de faire de belles découvertes entre amis ou en famille et de passer des moments inoubliables !!

RDV à 14h30 pour une rando accompagnée de 2h.

6 bis Rue des Chênes Esquelbecq 59470 Nord Hauts-de-France +33 3 28 68 71 06 contact@terredeflandretourisme.com

English :

La Flanerie takes you along the Flanders paths in the company of a donkey.

All you have to do is follow his big ears, the donkey is never in a hurry, and his stride allows you to make wonderful discoveries with friends or family, and spend unforgettable moments!

Meet at 2.30pm for a 2-hour guided hike.

L’événement Randonnée accompagnée avec 1 âne Esquelbecq a été mis à jour le 2025-12-18 par Terre de Flandre Tourisme